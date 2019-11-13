2名秘魯籍中年男子來台「假觀光、真行竊」，涉嫌在台北市各大餐廳及咖啡廳，趁4名台籍、日籍民眾不備之際，竊走隨身包包、相機等財物，有被害人甚至被偷走要價2、30萬元的單眼相機，2嫌上月欲出境時被航警攔下，警方依竊盜罪嫌移送北檢聲押獲准。北檢今依竊盜罪嫌起訴這2名秘魯籍竊嫌。

警方調查，2嫌來台旅遊11天，住便宜膠囊旅館，卻在各餐廳、咖啡廳，甚至是五星級飯店大廳，1人把風、1人行竊，偷走分心滑手機民眾財物，共有2名台人、2名日人被偷，其中有人被偷走20多萬元的相機。另2嫌還曾在高雄涉犯2案。

警方查出2嫌身分後通報境管，10月5日在機場逮人，在他們身上起獲花剩的2萬餘元贓款及兩台共價值數十萬的專業相機，除將2嫌移送北檢聲押獲准外，另懷疑2嫌南下高雄時，還涉及2起竊案，高雄檢警一度北上借提2嫌調查。

檢警發現，2嫌涉嫌自今年9月26日至30日止，短短5日內就在台北涉犯4件竊盜、加重竊盜犯行，足認兩人有反覆實施犯竊盜罪、加重竊盜罪，及逃亡之虞，遭北院裁准羈押禁見。

檢警訊問時，2嫌供稱是來台臨時起意犯案，除北檢今依法起訴2嫌外，另外，高雄檢警也針對2嫌另涉的2起竊案，分案偵辦中。

(中時 )