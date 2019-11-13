中國瓷器在明清曾大量出口到歐洲，不乏許多價值連城的珍品，加上英法聯軍，不少中國國寶流落歐洲。近日，英國一戶平常人家在客廳架子上擺放的一個中國茶壺被專家看到後，經鑑定才知是一個珍貴的清朝乾隆官窯茶壺，價值100萬英鎊（約台幣3900萬）。

據英國《每日郵報》報導，英國杜克拍賣公司專家Lee Young在顧客家中架子上，發現一隻中國乾隆年間的茶壺，壺底蓋了精美的藍色乾隆印章，根據印章款式，估計出自乾隆年間（ 1735-1796）.景德鎮官窯。

「大清乾隆年制」落款只會出現在清朝景德鎮官窯瓷器上，說明這個茶壺之前是清朝皇家御用瓷器，是在宮廷內使用的，而非一般的民用出口瓷器。

綠色梨型茶壺高5英寸（12.7cm）,壺蓋頂部有壽桃裝飾,象徵著「長壽」和「團員」。在中國,桃樹被認為是生命之樹。拍賣前就引起買家高度興趣，並掀起國際競標戰, 最後由一名電話買家出價104萬英鎊，擊敗了其他8名競價者，成功將這個茶壺抱回家。

(中時 )