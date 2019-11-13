鍾姓民眾伐木遭大樹根壓斃。〔消防局竹南分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

警消人員在一根大樹根下發現死者露出穿雨鞋的腳，發現死者被大樹根壓斃。〔消防局竹南分隊供／謝明俊苗栗傳真〕

家住苗栗竹南鎮的鍾姓男子，12日一早出門到竹南崎頂里四方牧場旁山坡地伐木，卻遭巨木壓斃，晚間，鍾妻見丈夫未回家，趕緊向警消報案，消防隊趕往山區搜尋多時，發現鍾某整個人被一個大樹根壓住，只露出一隻腳，經探視鍾某已無呼吸心跳，死亡多時，研判應是意外，正報請檢方相驗中。

據悉，58歲的鍾姓男子平日閒餘以砍伐龍眼木等，賣給一些餐廳業者供作烘烤食品之用，日前，鍾某向四方牧場旁山坡地荔枝園地主洽商，承攬砍伐地上龍眼木，準備賣給三灣地區餐廳業者賺取費用。鍾某接連多日，都到該地整理切割木頭，12日一早出門後，一直到深夜尚未回家，鍾妻查覺不對，趕緊向竹南當地警消報案。

警消受理後立即出動趕往現場，並找來地主協助引導搜救，先在荔枝園入口處發現鍾某的小貨車，經警消擴大搜尋後，發現鍾某整個人被一株大樹根壓在下面，只露出一隻穿著雨鞋的腳。

消防人員爬下樹洞查看，發現鍾某業已失去呼吸心跳，身體僵硬，並已現屍斑，顯示死亡有相當時間，警消隨後將死者遺體挖出。警消根據現場狀況研判，死者應是不慎遭大樹根壓住死亡，應無他為因素，已報請檢方相驗，以確定意外發生原因。

(中時 )