嘉義縣長翁章梁（右二）呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」觀念。（張毓翎攝）

嘉義縣衛生局在義竹鄉公所前舉辦「誘卵、孳清、清淨嘉園大家作伙來」聯合啟動儀式。（張毓翎攝）

嘉義縣衛生局為加強防治登革熱，近日先以鄰近台南市的義竹鄉、布袋鎮進行佈點監測，本次監測發現其中2個村里蟲卵數偏高，因此，嘉義縣長翁章梁13日至義竹鄉公所前廣場，帶頭示範如何做好居家清潔與積水處理等，宣導民眾落實戶外環境清潔。

翁章梁表示，入秋後氣溫下降，適宜病媒蚊孳生，自2015年嘉義縣登革熱確診案例50例，在義竹、布袋就發生9例，其中7例為本土病例，這次用誘卵桶佈點，以了解那些村莊病媒蚊數偏高，後續改善措施需立即執行，包括動員社區居民，每周「巡」是積水容器及水溝、「倒」蓋容器、「清」容器水溝、「刷」掉蟲卵。

根據衛生局於10月中旬的監測資料指出，共監測12個村里、佈點數33處，首次結果呈現陽性有8個村里、11處，其中2個村里蟲卵數高，以動員志工完成以該村裡誘卵桶為中心，半徑25公尺之範圍孳清作業。衛生局疾病管制科長李昭瑢表示，針對驗出為陽性的地區，除持續孳清外，也會派員至現場複查直到正常範圍。

李昭瑢說，衛生局定期派員與滅蚊志工團隊，挨家挨戶拜訪當地居民，進行衛教宣導，並加強巡查高風險場所；志工蔡秋碧表示，近日巡視時，經常發現在空曠地帶，常有塑膠儲水容器及垃圾，由於周遭住戶少，故此區域是志工重點留意處，特別呼籲民眾別隨意丟棄垃圾，造成環境髒亂。

(中時 )