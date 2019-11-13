今年公費流感疫苗即將於15日起、分三階段開打，為加強宣導流感預防及疫苗接種等防疫訊息，疾病管制署今(13)日於「1922防疫達人」官方臉書開直播，提醒民眾可透過疾管署貼心服務「疾管家」LINE官方帳號，隨時掌握流感疫苗資訊。

疾管署表示，這次舉辦「流感疫苗 守護一家子健康」直播活動，特別邀請正能量女神Janet與疾病管制署吳佩圜防疫醫師，共同宣導流感防治知識。

Janet於直播節目中分享，三年前曾感染流感，才認知到原來流感與一般感冒不一樣，不僅傳染力強，症狀也比較嚴重，所以呼籲符合公費接種對象的民眾，應按時接種流感疫苗，並且也要記得常常肥皂洗手，來保護自己與家人的健康！

疾病管制署防疫醫師吳佩圜表示，今年流感疫苗接種對象採分批接種，第一階段自11月15日起開打，接種對象為國小至高中學生及醫事人員。學生族群安排於校園集中接種，家長只需填寫「流感疫苗接種同意書」，由專業醫療團隊進駐校園為學生提供接種服務，不會再向家長收費，對於家長來說是省時省錢且免於奔波的便民措施。

吳佩圜也說，研究發現針對學生集中接種流感疫苗，可降低社區整體流感疫情與家中其他孩童的流感嚴重度，間接保護其他高風險族群。而12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象；民眾記得依開打時程接種，並落實個人衛生習慣來預防流感，除肥皂勤洗手，也應減少出入公共場所、咳嗽應戴口罩、生病在家休息不上班不上課等。

疾管署表示，因應今年度流感疫苗分三階段開打，「疾管家」LINE官方帳號新增接種日期提醒功能，民眾可透過疾管家，為自己或家人查詢屬於哪一階段接種，疾管家將於可接種疫苗當天主動提醒；歡迎民眾用LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」與疾管家互動，除流感疫苗外，也提供各種傳染病的諮詢。

(工商 )