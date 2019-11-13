澳洲當局今天警告，新南威爾斯省和昆士蘭省的大規模叢林野火將持續構成威脅，即便助長野火的「災難性」強風和高溫氣候型態稍微趨於緩和。

新南威爾斯省（New South Wales）昨天出現「可能釀災」的強風和高溫，讓火舌一度延燒到大雪梨地區（Greater Sydney）住家僅數公尺遠之處，所幸昨晚至今晨天氣轉涼，讓消防人員鬆一口氣。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，當地相關人員警告，當地一部分野火雖成功撲滅，但在下週預報將出現更炎熱、更惡劣氣候條件下，無人是完全安全的。

新南威爾斯省鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）今早在雪梨告訴記者：「我們還要很多很多個星期的時間，才能控制、鎖定這些火勢。」費茲西蒙斯表示，自9月以來，新南威爾斯省有超過110萬公頃土地付之一炬。

而自這個月8日以來，消防人員疲於應付1000公里長的火線。這波火勢已奪走3條人命、燒毀200棟住家。

「不幸的是，我們需要的是降雨、而且是有意義的降雨。但天氣預報顯示，在可預見的未來，天氣並不會出現足以改善現況的改變。」

而在昆士蘭省（Queensland），當地氣溫料將飆升至攝氏36度，加上風向變化，恐助長當地火勢，當局已將注意力轉至這個地區。

省長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）表示，「天候狀況讓我們十分憂心」。她補充說，多個社區已面臨緊急警示通報。

澳洲夏季又熱又乾，叢林大火是常見的致命性威脅，但南半球今年春季就提早爆發猛烈大火，讓許多人措手不及。

新南威爾斯省仍有約144起火災，其中16起還未獲得控制。昆士蘭省則有約60起大火，其中4起處於第2級的「注意和須採取行動」（Watch and act）等級，也就是當地民眾須提防升高的威脅，且有必要準備撤離。

(中央社)