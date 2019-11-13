阿富汗內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）今天表示，位於首都喀布爾（Kabul）的內政部附近，在早晨尖峰時段發生汽車炸彈爆炸案，至少造成7人死亡、7人受傷。

法新社報導，拉希米說，炸彈是在鄰近內政部及喀布爾機場北邊一帶引爆，罹難者都是一般百姓。

來自內政部的消息來源表示，爆炸源自一輛汽車內的自殺炸彈，目標是行經幹道的政府車隊。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）昨天才宣布將釋放阿富汗民兵組織「塔利班」（Taliban）的3名高層囚犯，以交換2016年被亂黨綁架的西方國家人質。

將獲釋的3名塔利班囚犯包括2014年被捕的哈卡尼（Anas Haqqani），他的哥哥是塔利班的第二把交椅，也是惡名昭彰的塔利班分支「哈卡尼」的領袖。

這3名囚犯預計要換回一名美籍教授及一名澳洲籍教授，兩人原本都在喀布爾的阿富汗美利堅大學（American University of Afghanistan）任教，還不清楚他們會在何時、何地獲釋，甘尼也未特別提及他們的命運。

甘尼昨天說，他希望換囚的決定有助於替阿富汗政府與塔利班之間展開非官方的直接對話鋪路。塔利班長年拒絕與阿富汗政府談判。

根據路透社消息，目前沒有任何組織宣稱指使今天這起攻擊。

(中央社)