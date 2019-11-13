為了壓制中俄的軍事擴張，美國一些專家提出了不少瘋狂的想法，最近美媒就提出美國應該向澳大利亞出售或者租賃攻擊型核潛艦，認為這個做法將是中俄兩國的噩夢，也能遏制中共海軍在太平洋的持續擴張的趨勢。

美媒《國家利益》日前刊登文章稱，為了減輕中共海軍在太平洋地區擴張的影響力，抵消反介入/區域拒止作戰的能力，華盛頓應該考慮出售最先進的維吉尼亞級核潛艦或出租堪用的舊式洛杉磯級核潛艦給澳大利亞。雖然很多人認為這個想法很瘋狂，但仍然值得考慮。

文章指出，澳大利亞幅員遼闊，需要長航程與能力強的大型潛艦，如果要遏制中共在南太平洋擴張影響力，澳大利亞的核潛艦將會非常有用。這個想法得到澳防務專家巴貝奇(Ross Babbage)的認同，他認為未來40年最好可以租或買10-12艘美國維吉尼亞級或英國機敏級核潛艦，如果從美國獲得，在聯合基地、後勤支援、訓練和許多其他方面來看比較容易解決。

巴貝奇表示，美國預計到2030年部署39艘攻擊核潛艦，如果西太平洋發生危機，將有30到31艘攻擊核潛艦用於作戰，20到24艘部署到主要戰區。而美國若能有8到10艘澳大利亞核潛艦進行合作，等於是3到4成的戰力補充。

文章表示，其他防務專家如科萬(Simon Cowan)也有類似看法，他在《外交學者》(Diplomat)網站撰文表示，澳大利亞購買核潛艦可以減少自行發展的風險，成本也較低，整體花費甚至還會低於目前使用的柯林斯級常規潛艦。唯一的缺點是將來這些技術都得依賴美國政府與開發商。

不過上述的論調也遭到俄國與大陸的專家嘲笑，認為這根本是媒體杜撰的想法。陸媒《環球時報》引述俄羅斯專家的話說，租售核潛艦給澳大利亞不會增加美對俄中兩國的優勢。且澳是非核國家，提供核潛艦違反核技術出口條約，未來也必須為其核擴散行為負責。

《環球時報》引述大陸專家的分析指出，該文章標題雖談及中俄兩國，但內文幾乎未提俄羅斯，其意圖明顯指向中國大陸。至今美澳官方都沒表達過類似想法，何況買10艘核潛艦在經濟上是很難承受的壓力。

大陸軍事專家李傑接受《環球時報》採訪時表示，美若向澳海軍出租核攻擊潛艦，則是一個符合雙方需求的潛在方案。對澳來說可以在不花太多錢的條件下提升水下戰力，美方則可以賺到發展新型核攻擊潛艦的經費，還可以多個自掏腰包幫忙打前鋒的幫手。因此，如果美澳在這方面進行合作，一旦部署到中俄周邊海域，特別是南海海域，對於大型艦艇編隊的安全乃至島礁的安全都可能構成威脅。

(中時電子報)