Selina虧尹馨是女生討厭的「那種人」。（圖／翻攝自康熙好經典 Youtube）

2006.04.03康熙來了之康永當家完整版 小開總愛女明星－潘慧如、尹馨、吳辰君（13:37起）。（影音／取自 Youtube）

41歲金鐘視后尹馨今(13日)大方認了和Selina律師前夫張承中（阿中）一段情，透露大約交往半年，以結婚為前提。而尹馨早年參加《康熙來了》聊女星和小開間的關係，她透露自己從小就容易引人注意，特別害怕被人討厭，被一旁代理主持的Selina虧尹馨應該就是屬於「女生討厭的那種人」，因為集漂亮、聰明、身材又好等優點於一身。

尹馨13年前曾上《康熙來了》分享主題「小開總愛女明星」，她和Selina都念師大，聊到學校生活尹馨有感而發說如果當年能提早認識Selina，自己可能不會這麼孤單，蔡康永則笑說：「誰叫妳要出寫真集，這也不能怪師大」，並虧尹馨有種壞壞女學生的魅力，感覺是男生都會喜歡的類型。

尹馨此時喊冤說從小很乖，但不知道為什麼常引人注意，Selina笑說聽尹馨說這話感覺很無奈，「但我們聽起來就覺得怎麼那麼好」，尹馨回應其實自己很怕被別人討厭，是一種從小就有的心理壓力，Selina則說：「女生都會討厭比自己又漂亮、聰明、身材又好（的那種人）」，蔡康永反問：「所以妳很討厭今天我們的嘉賓嗎？」Selina開玩笑生氣說不會，「我自己也很優秀好不好？」尹馨也幫忙緩頰Selina其實真的很優秀又漂亮，蔡康永則說：「我知道，她（Selina）美到不行」。

(中時電子報)