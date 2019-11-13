12日才以4比3氣走世界棒球12強預賽B組冠軍日本，打擊出色的美國今天竟遭澳洲先發投手亞瑟頓（ Timothy ATHERTON）與牛棚3投封鎖，全場僅揮出4安。終場澳洲以2比1氣走美國，拿下複賽首勝。

從中華隊的角度來看，由於最終排名必須優於韓、澳，才能提前拿到東京奧運門票，因此澳洲意外拿下這勝，讓目前12強賽這張亞太區東奧門票之爭更為混沌，韓國2勝1敗、中華隊1勝2敗、澳洲1勝3敗，3隊之間不超過1.5場勝差。

澳洲今天推出效力過雙城、運動家小聯盟的30歲右投亞瑟頓先發，結果完全封鎖美國打擊，先發5.1局1分未失，僅被敲出1安並飆出4K，拿下此役勝投。

澳洲打線則趁美國先發右投浩克（Tanner HOUCK）1上陣腳不穩，藉兩次保送與2棒坎普（Andre CAMPBELL）的二壘打攻占滿壘。1出局後威特菲爾（Aaron WHITEFIELD）擊出中外野安打，敲回兩分，竟已足夠澳洲拿下此勝。

亞瑟頓6下1出局時退場，效力過中職與大聯盟勇士、道奇皇家等隊的右投彼得（Peter MOYLAN ）接手，澳洲以牛棚3投吃下最後3.2局，僅8局下被佩頓（Mark PAYTON）敲出陽春炮，失掉唯一分數。

9局下美國最後反攻，首名打者馮恩（Andrew VAUGHN）安打上壘，下一棒小若克（Brent ROOKER）差點擊出再見全壘打，可惜球在右外野牆前遭到接殺，下兩棒擊出的外野飛球也無法過牆，讓美國吞下本次複賽的第3敗。

(中時電子報)