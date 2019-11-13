林志玲今年6月無預警閃婚放浪兄弟成員AKIRA，並將於11月17日在台南舉辦婚禮，地點則選在台南市美術館1館，至於林志玲肚皮何時有動靜？也為外界關注的焦點，對此資深鳥卦師王馨怡則給出答案。

根據《三立新聞網》報導，資深鳥卦師王馨怡分析林志玲婚姻走向，她表示夫妻倆相處多少會有摩擦，彼此觀念落差仍須溝通，但只要彼此尊重想必許多誤會都能呼化解，而她也建議林志玲此段婚姻是天注良緣，因此只要事情要能和合，那就百事吉昌，自然能美滿幸福，至於44歲的林志玲肚皮何時會傳來好消息？她則算出2020年必定有小孩，直言：「夏天以後漸入佳境，不貪求，不急進，自然會得到上天的賜福」。

命理師推估林志玲明年將懷有身孕。（圖／中時資料照）

即將在本周末舉辦婚禮的林志玲，據悉婚禮大多自己籌畫，為了維持低調僅席開12桌邀請至親好友，此外由於在古蹟宴客，現場除了規定不能開明火，也要避免湯湯水水，因此將以冷盤等餐點宴請賓客，另外好友蔡康永更透露新人不收禮金只收禮物。

(中時電子報)