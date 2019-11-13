香港局勢持續升溫，香港教育局13日宣布，因應當前可預計的交通及學校整體狀況，全港學校包括幼稚園、小學、中學及特殊學校，將於明日(14日)停課，以策安全。

香港教育局發言人表示，政府一直以學生的安全及福祉為首要考慮。在停課期間，各學校必須保持校舍開放，並安排教職員在安全情況下回校照顧學生，如果家長有需要送子女返回學校，可繼續送子女返校，並在途中注意安全，以及與學校保持溝通。

發言人續稱，社會連日受到暴力示威者廣泛破壞，除製造危險的路面情況外，更有保姆車遭受惡意破壞，亦有學校遭受不同程度的威嚇，情況令人齒冷。教育局強烈譴責此等故意危害學童安全、剝奪學生學習基本權利的行為。

教育局強烈呼籲，示威者立即停止所有暴力行為，盡快令社會回復秩序，讓學童安全上學。對於有教師工會不但不譴責暴力示威者，甚至將責任只推卸給警方，教育局認為有關言論實在有違教育工作者應有的專業態度。同時，再次呼籲，學童留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。

(工商 )