我們家的小朋友很會交朋友喔！」李心潔像在感嘆什麼似地說著話。她今年43歲了，卻仍習慣睜著一雙滴溜溜的大眼睛，露出比小女孩還燦爛的笑容，瞳孔裡的大眼珠子滾過來、滾過去。

談起那對雙胞胎寶貝兒子，她的神色又更靈動了些，「我們家有一個院子，屋裡屋外都有很多螞蟻，有人說螞蟻會咬人，但是我兒子從來沒被咬過，因為他們最喜歡跟螞蟻、蝸牛交朋友。」

「有一次，兒子同學的家長送了他們幾隻毛毛蟲。」母子3人便成日盯著毛毛蟲看。過了一陣子，軟軟的蟲子變成了硬硬的蛹；又過了一陣子，蛹裂了開來，毛毛蟲不見了，幾隻新生的蝴蝶緩緩張開牠們溼透的翅膀，「我對他們說，這個就是幸福的力量喔！」

「蝴蝶在羽化時，看起來卻很掙扎，沒有人能幫忙牠們。在一次又一次的掙扎過程中，翅膀才會慢慢變硬，才能飛。」李心潔笑道：「我想這就是成長吧，那是毛毛蟲的一種韌性！」

「等待毛毛蟲變成蝴蝶的時刻，那就是幸福的力量，是金錢買不到的東西。」母親對兩個兒子這麼說。她又露出天真的笑容：「愛和溫暖，希望兒子們可以學會，如何去愛所有的事物。」

自從幾年前懷孕、生子，李心潔足足有3年時間在螢幕前銷聲匿跡，然而她卻一口答應了導演林書宇的邀約，演出電影《夕霧花園》，最近將上映。17年前，李心潔就以《見鬼》奪下金馬影后，「鬼后」這個稱號接著便如影隨形地跟了她許多年，「十多年來，許多邀約都是找我演類似的角色。」

演好女性角色，刻畫大馬的時代悲歌。(甲上娛樂提供)

演好女性角色 刻畫大馬的時代悲歌

走過20、30、40歲，這個女人卻依然不想被定型，她認為，累積了人生和歲月的歷練，「我想演出馬來西亞的故事，也想要演好一個女性的故事。」

《夕霧花園》就是她在等的劇本，這部戲改編自大馬作家陳團英的同名小說，獲選第六屆英仕曼亞洲文學獎。故事是很深沉悲傷的，就像許許多多亞洲國家，馬來西亞也經歷過一段日據、英國殖民、馬共和人民共同交織出的時代悲歌，《夕霧花園》和李心潔，則決定凝視二戰時活生生劃在故鄉上的傷痕，今年她更靠著這部片，再次入圍了金馬影后。

從小在馬來西亞鄉村成長的李心潔，對那片土地的情感很深，「小時候，我並沒有聽到很多那個時代的故事，但外婆告訴我們，日本人打來時，他們有多害怕，要怎麼躲藏。」她輕嘆：「後來我看了許多那個時代的紀錄片，慢慢更知道人們遭遇的創傷。戰爭時，太多人變成受害者、犧牲品，無論是要離開、或是要繼續存活，都必須背負著那些東西活著。」

現實是殘酷的，直到現代也沒例外。李心潔在馬來西亞創建「小黃花教育基金會」搞慈善。前陣子有一位原住民老人家去世，幾位好友聽到便著手為亡者籌備喪葬費用，李心潔還到了老者的故鄉。

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(中時電子報)