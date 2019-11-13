蕭薔投身公益20多年。 （珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔為年曆挑戰高難度瑜伽動作「鴿王式」。凍齡美女蕭薔推出第20本慈善年曆。 （珍世美學慈善基金會提供）

女星蕭薔因母親鼓勵，從1999年起，每年發行的慈善年曆，至今已经邁入第20個年頭，今年的主題是「珍世晶綺」，為符合主題強調的耀眼璀璨，蕭薔特地穿著由義大利手工縫製而成的水晶禮服入鏡，無數水晶花朵，在攝影棚的燈光下宛如天上星辰般 閃爍，好身材藏不住，肌膚曲線若隱若現非常誘人，友人忍不住笑説：「 誠意看得到啦！」

由於日前英國《Daily Mail每日郵報》以大篇幅稱許蕭薔的凍齡之美，震撼全球上千萬人，因此，蕭薔決定寄年曆給《每日郵報》英國總社，並附上英文信致謝。希望與該社分享慈善年曆邁入20周年的喜悦。

被問到每年都 要有不同的主题，會不會傷神時，蕭蔷笑説：「一切都是上天最 好的安排！每年到拍摄年曆時節，靈感自然就會湧現，也會有許多朋 友的參與與協助，感謝大家可以讓愛心延續這麼多年！」

長年維持運動、學習瑜伽多年，蕭薔身體的柔軟度驚人，拍年曆時總會秀幾招，今年也不例外，特別加入難度極高的鴿王式動作：「需要的深度後彎，對於習慣駝背的我來説是 有難度的。 但『鴿王式』呈现的王者之風 ，卻最是庚子年的精神所在，於是就告訴自己，每天進步一點點，再努力一點點，我的鴿王會飛 起來的！一定会在2020無垠的天空裡展翅翱翔！」

2020庚子金鼠年，寓意著金晶耀眼，自信與勇氣，因此拍攝《珍世晶綺》年曆的大師林炳存，讓整體風格呈現出驚喜、希望與純金般的光彩；至於封面 「珍世晶綺」4個大字，是由蕭薔親筆書就。 她表示，從母親生病後，她天天早起抄經迴向給母親，2015年母親離世後，迄今仍無一日間斷。 除了抒發對母親的思念，更體會了書寫之間心性與筆的溫度。蕭薔很喜歡星雲大師的 一句話：「不要看我的字，看我的心，因為我自許心要比字好。」

每年花大錢拍攝慈善年曆之前，蕭薔就經常默默行善，20多年持續不間斷奉獻愛心，她淡淡地説：「期望愛心的傳承，我只是其中的一個因子，為社會貢獻些許的力量，希望平凡的愛心也能生根滋芽 。」

凡捐款499元至珍世美學慈善基金會者，即可獲贈1本《“珍世晶綺》慈善年曆。詳情請洽財團法人新北市私立珍世美學慈善基金會line 官方ID. @perfect- world。

(旺報 )