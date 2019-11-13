「夜點費」是否要視為薪資爭議多年，台北市勞動局爭取多年、並在台北市副市長黃珊珊就任後，建議市府建立一致性原則，北市府也自11月12日起將夜點費視為工資納入給付計算基礎，除嘉惠目前支領夜點費的6100餘位市府員工，也將影響到其他公民營機關及法規認定。

「夜點費」源自於各公民營機關為慰勞員工夜間辛勞給予的點心費用，早期以麵包等實物給予，但之後以現金支付，1998年時一度被認定適用勞基法，但2005年時「夜點費」又從勞基法及相關法規中刪除，「夜點費」的法律地位妾身未明，因認定不同也引起了許多勞資協調及訴訟。

黃珊珊表示，台北市政府率先全國的縣市機關之先，們來處理我們台北市政府各機關夜點費認定問題，這也是人事處跟勞動局的努力，解決了市府內部各機關長年以來各自為政的狀況。

勞動局長賴香伶解釋，夜點費爭議不少也引發許多勞資糾紛，因此勞動局為此多次與中央協調，今年5月22日也和前祕書長張哲揚前往勞動部爭取，但由於仍是依照「個案」認定方式，為此市府希望推動一體適用方案，把夜點費納入給付計算基礎。

人事處指出，目前北市府共有6100餘位員工支領「夜點費」，其中以捷運公司超過3000人為最多，另也包括了環保局、三座垃圾焚化廠、停管處等單位，納入給付計算基礎後每年約增加1700多萬元的人事支出。

黃珊珊表示，本案是他上任參加晨會時跨局處推動協調推動成功的第一案，也感謝柯文哲市長願意尊重法律專業解釋，體恤個市府機關勞工輪值夜班的辛苦，決定將夜點費列為工資計算。

(中時 )