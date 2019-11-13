台中市長盧秀燕（中）主持東勢客家文化園區拉皮工程動土典禮。（王文吉攝）

「今天是東勢地區的大日子！」盧秀燕盼東勢客家文化園區工程完工後，成為山城新亮點。（王文吉攝）

客家庄改頭換面！台中市聯手中央斥資逾億元，整建東勢客家文化園區及大茅埔聚落，分別13日上、下午開工。「今天是東勢地區的大日子！」市長盧秀燕主持動土典禮時表示，市府團隊在東勢投入超過2億元興建文化、交通建設，盼實現「富市台中、新好生活」願景。

台中市長盧秀燕主持東勢客家文化園區整建工程開工典禮，並與與會貴賓合影。（王文吉攝）

東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫（北中段）工程開工典禮13日上午舉行，盧秀燕率與會貴賓、官員祝禱工程順利，盼完工後成為山城新亮點。行政院客委會副主任委員范佐銘、台中市客委會主委江俊龍、建設局長陳大田、立委江啟臣、市議員冉齡軒均出席。

「區域要有好的發展，一定要提升公共設施！」盧秀燕指出，市府團隊上任以來，在東勢投入超過2億元，除提升東勢客家文化園區周邊環境，並整建大茅埔聚落，營造特色街庄。這兩項重點改善工程，投入超過1億元，未來市府更加落實對東勢地區、客家區域的政見。

江啟臣指出，今日開工的東勢客家文化園區環境整建、大茅埔聚落整建，都是重點強化的項目，感謝盧市長帶領的團隊在最短時間內啟動工程，將經費運用在需要的地方。

建設局說明，東勢車站落成於1958年，2004年被規劃改建為「東勢客家文化園區」，距前次整修已多年。市府客委會、地方民代協力合作，成功向中央爭取3000萬元補助、市府自籌846萬元，共投入3846萬元改善園區整體景觀。

「東勢客家文化園區」前身為東勢車站，1958年啟用，東勢支線停駛後，2004年改建為「東勢客家文化園區」。（王文吉攝）

東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫（北中段）工程改善面積約2公頃，將保留具歷史性的防空碉堡及石圍牆，並融入鐵道元素，塑造步道、車廂展示空間、流線棚架等；園區也採透水性鋪面減少地表逕流，並區隔步行者及自行車用路，提供安全友善遊憩空間。

(中時 )