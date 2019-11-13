美國海軍巡洋艦昌塞勒斯維號（CG-62）昨天由北向南航經台灣海峽，預計今天上午離開防空識別區。這是今年第9次美艦通過台海，不過這次不同以往美艦通過台海樣態，過去大多是在每月下旬，但是10月未有美艦通過，11月卻是在上旬通過。

中正大學戰略暨國際問題研究所助理教授林穎佑研判，今年美艦在6月、10月沒有通過台海，主要是因為美中在6月與10月有外交互動，當雙方啟動外交協商的時候，會減少軍事上挑釁作為。

他歸納過去幾次美軍通過台海還是依循「砲艦外交」與「展示國旗」的目的，用海軍外交的方式展示美國可以自由進出海域，甚至擁有支配權、主導權。但對於中國而言，一旦次數過於頻繁，會出現「邊際效用遞減」的現象，特別是當美艦經過時，中國勢必也會派出艦隻追蹤，並同時進行電子偵蒐，甚至在海上的情況都有可能會因為第一線指揮官的誤判而出現擦槍走火，對各國海上部隊都是一大挑戰。

林穎佑指出，值得注意的是，美國海軍現在不只單獨行動，還會配合美國海岸隊的艦隻。由於中國整併了海上警察、海警部隊、海上民兵運用在海上執法，「如果是中國海警碰上美國海軍，輿論上會不會變大欺小？如果美國攜帶的是海巡部隊，可以跟其他國家進行對等性接觸，就不會陷入輿論戰的陷阱。」

(中時 )