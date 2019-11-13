東北季風增強！中央氣象局預報指出，今天晚上開始東北風增強，北部及東北部地區轉為局部短陣雨的天氣，明後2天北部低溫為18度至21度，與今天相差不大，但高溫部分從今天的30度，可能降為22度至23度，民眾將感受到明顯的涼意。

中央氣象局預報員林定宜表示，今天晚上起，東北季風增強，北部、東北部轉涼並有短暫陣雨，明後2天北部高溫僅有22、23度，相較今天白天高溫下降5至6度，民眾將感受明顯的涼意，而此波東北風夾帶水氣較少，預計星期五水氣會減少。

中央氣象局預報指出，周六、周日東北季風稍減弱，水氣也少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區有零星降雨；氣溫有回升趨勢，但清晨仍稍有涼意且中南部日夜溫差持續偏大。

但林定宜指出，下周一起東北季風再度增強，並且夾帶較多水氣，屆時北部可能全天的溫度恐怕都在20度以下，中南部高溫則仍有26度至27度。他也指出，目前在菲律賓附近的熱帶低低氣壓對台灣沒有直接影響，但星期一時外圍環流恐影響東半部，將有較明顯的雨勢。

(中時 )