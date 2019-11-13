衛福部推動準公共托育政策，立委王育敏今天表示，截至今年6月底止，全台共有704間與政府簽約的準公共化托嬰中心，其中有3成未通過評鑑，且其中多為新設。衛福部長陳時中表示，公共托嬰中心三年評鑑一次，有些中心因新設立未及參與，但設立的時候，都是有拿到核准許可，不過可考慮提前評鑑，以確保公共托嬰中心品質。

立法院今天召開衛環委員會，立委王育敏表示，根據衛福部社家署統計全國托嬰中心評鑑資料顯示，截至今年6月底止，全台共有704間與政府簽約的準公共化托嬰中心，其中95間、占13％經評鑑為優等，190間、占27％經評鑑為甲等，202間、占29％經評鑑為乙等，另有高達217間、占31％在準公共托育政策推動後才立案，尚未參與過托嬰中心評鑑，嬰幼兒送托安全誰來把關？

陳時中回應指出，對於公共托嬰中心，社家署每3年都進行一次評鑑，部分新托嬰中心因剛設立未及參與評鑑，但都有拿到許可是合格的，不過，為提升托嬰中心品質，將儘快對新設立的托嬰中心啟動評鑑。

(中時 )