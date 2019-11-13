不鏽鋼鍋是煮菜的好幫手，由於不鏽鋼耐高溫，煎、煮、炸、滷都適用，很多人以為每道料理之間，只要將鍋子稍微沖一下就好，不過專家表示，這觀念完全錯誤，如果沒有徹底洗乾淨，鍋垢反覆加熱，恐將致癌物一起吃下肚。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《譚敦慈的安心廚房食典》中指出，烹調後的不鏽鋼鍋看似乾淨，但其實鍋面附著的食物殘渣、油脂、鍋垢，反覆加熱很容易產生致癌物質，有些人還會將煮魚後殘留的油留下炒菜更是母湯，千萬不要因為偷懶或貪小便宜而因小失大。

此外，譚敦慈提醒，不鏽鋼鍋烹調後應先冷卻後再沖洗，因為溫度瞬間變化，可能會讓鍋子受損，建議烹調後不要馬上沖冷水，可用鍋子背面沖水的方式降溫較為適宜。

至於如何洗鍋子最能吃得安心？譚敦慈建議使用後先在鍋裡加點水，放瓦斯爐上再度燒開，輕輕搖晃鍋子，讓熱水均勻分布，再將熱水倒掉，用抹布將鍋子清洗乾淨。洗淨的鍋子用布擦乾，放在瓦斯爐上用小火烤乾，再用廚房紙巾沾一點點油，以畫圈的方式，從鍋面中心點慢慢往外擦，下次使用時較不易沾鍋，再以鍋底朝外的方式掛在牆上，可避免接觸到灰塵，下次使用前只要稍微擦拭即可。

(中時電子報)