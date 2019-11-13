路透社民調發現，英國上個月發生無協議脫歐的機會下降，因為英國首相強生（Boris Johnson）看來將贏得12月12日選舉，可在國會獲得所需支持，讓他的新退出協議得以闖關成功。

根據路透社8日到12日對經濟學家所做的調查，英國發生無秩序脫歐的可能性中位數，從10月的30%掉到20%，是路透社在歐盟5月再度延後英國脫歐期限不久後，進行這份調查以來的最低紀錄。

天達集團（Investec）經濟學家克拉克（Victoria Clarke）說：「無協議脫歐的威脅過了，英國脫歐期限再度推延，脫歐的逆風消散。現在重心顯然已轉移到英國選舉競選活動。」

英國疑歐派大將法拉吉（Nigel Farage）所屬的脫歐黨（Brexit Party）11日退出爭奪執政保守黨掌控的317個席次的選戰，以避免英國脫歐的反對者把持國會，為強生提供一大助力。

這可能可協助強生在12月12日選舉取得國會多數優勢，讓他實現2016年6月公投結果，讓英國退出歐洲聯盟。

根據民調公司ICM11日公布的民調，強生的保守黨在過去一週的民調些微領先在野黨工黨。

大多數經濟學家說，倫敦與布魯塞爾最終將達成自由貿易協議。

第2個最可能發生的局面是，英國依舊是歐洲經濟區（European Economic Area）成員，代表英國必須貢獻歐盟預算，才能重新進入這個單一市場，但對政策沒有發言權。

第3種情況是較為極端的選擇，在無協議情況下脫歐，並根據世界貿易組織（WTO）規定從事貿易活動。跟大多數的路透社調查一樣，最不可能發生的局面是取消英國脫歐。

(中央社)