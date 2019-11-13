北市一名70歲辜姓老翁，2011年起在信義商圈擺攤賣衣服，屢遭警方開單，至今積欠168萬元罰款，經稽催、移送強制執行仍不予理會，信義警分局移請法務部行政執行署台北分署實施境管，11日起對辜男發布限制出境（海）。

台北市警局鑑於攤販經常違規佔用人行道、騎樓等道路擺攤販賣，除影響市容及妨害行人通行外，經告發後為規避舉發繳納罰鍰，將名下所有財產轉移惡意脫產，藐視公權力。為此，副局長呂春長上月特別率同交通警察大隊大隊長、大安、信義、松山分局長等官警，前往法務部行政執行署台北分署拜會分署長吳義聰，雙方共同研商針對攤商意圖「隱匿、脫產」財產行為等欠款違規大戶，就義務人財產資料、家庭狀況、設攤地點、供貨來源及追查其販賣所得金錢流向等資料積極蒐證及查訪，並命其報告財產狀況，希能藉由強制執法，落實公權力，實現國家公法債權。

據統計，北市流動攤販欠款違規大戶，目前列管者共計有31人，其中辜姓老翁因違規遭開1118件罰單，滯欠金額共計168萬元，經多次催繳並移送強制執行，行政執行署台北分署命其到場報告財產狀況，他也無正當理由而不到場，警方依行政執行法函請移民署、海巡署偵防分署等，予以限制出境(海)。未來將持續與行政執行署合作加強執行，依法查扣商品逕行拍賣折抵欠繳罰鍰，展現公權力。

(中時 )