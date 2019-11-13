新竹地檢署指揮新竹縣調查站偵辦橫山鄉長張志弘，在2002到2009年擔任縣議員期間涉嫌詐領助理費案，清查發現張共詐得288萬餘元，檢方向法院聲請扣押張的帳戶，依貪污治罪條例將張提起公訴

檢方指出，張志弘在2002年到2006年擔任第15屆新竹縣議員任期內，聘用不知情的莊姓男子擔任議員公費助理，僅給莊男8萬2千元助理費，竟製作以每月4萬元聘請莊男為公費助理聘的任書函等相關文件，向縣議會申請補助助理費用及領取年終春節慰勞金（年終獎金）共詐得助理費107萬8千元。

張志弘並在2006年至2010年擔任第16屆議員期間，聘用不知情的蕭姓男子為議員公費助理，並未約定支付任何薪資，以不實「議員助理聘任書函」和「委託書」，共詐得助理費181萬元。

檢方認張志弘所為，犯貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌，及刑法第214條使公務員登載不實罪嫌。向法院聲請查扣查犯罪不法所得及相關帳戶，執行完畢。偵查終結依法提起公訴。

(中時 )