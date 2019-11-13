敢酸韓買豪宅？陳致中遭葉匡時當面洗臉。(中天新聞提供)

國民黨總統參選人韓國瑜7200萬買豪宅，綠營窮追猛打不歇手，高雄市議員陳致中逮到機會，今(13)日在議會質詢韓市府社會住宅，藉題發揮狂酸韓國瑜。不過，面對陳致中來勢洶洶，代理市長葉匡時也不是省油的燈，他反譏蔡英文、陳致中父子輕鬆買豪宅，當場洗臉讓陳致中氣噗噗，一度結舌說出話。

中天新聞報導，高雄市議會總質詢，今上午議員陳致中對上副市長葉匡時，明明質詢的議題是社會住宅，但硬要把韓市長豪宅議題拿出來酸，沒想到葉匡時微笑應答，說韓市長應該很遺憾，不能像蔡總統、陳致中跟陳前總統一樣，輕鬆買豪宅，當場洗臉讓陳致中氣得一度說不出話。

陳致中刮人鬍子前不先自照鏡子，網友紛紛留言狂酸，「海角七億可以買幾間呢？最沒资格就是你。」、「笑死我了，陳致中到底是要多丟臉」、「反被酸到不要不要的真可悲」、「臉打的好響，夏夕夏景。」、「哈哈哈，看10遍還笑的停不了啦」、「陳致中當初在美國買的數千萬房子呢！說清楚講明白」、「台灣之子8年後變台灣鉅子，那麼愛自打臉」、「蠢貨！竟然自己把頭往槍口上撞！」

(中時電子報)