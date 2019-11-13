台灣泡麵種類繁多，不少外國人也喜歡嘗試。不過，日前來自法國的YouTuber酷（Ku）發現，在法國看到一款台灣本土泡麵，但回台後卻遍尋不著，因此他決定買來讓一些知名YouTuber嘗鮮，沒想到不少人都大讚，最後酷也曝光了台灣沒有上市這款泡麵的原因。

知名YouTuber酷在頻道《Ku’s dream 酷的夢》上PO出一支影片，他表示，自己在法國去了亞洲超市，發現有很多台灣製產品在台灣買不到，因此他挑了一款維力的洋蔥麵帶回台灣，與眾多YouTuber好友一起品嚐。意外地，除了外國YouTuber不太喜歡，反而是大部分的台灣YouTuber阿滴、滴妹、黃大謙對於這款麵都給予不少好評，認為這款麵在台灣應該會有市場，而酷也請大家猜測為何台灣沒有上市這款深獲好評的泡麵。

最後，酷親自詢問了維力廠商，對方回覆，雖然炸醬麵跟洋蔥麵兩款都有在歐洲販售，但是洋蔥麵確實是根據歐洲的口味、法規來研發，因此銷售量在歐洲確實非常好，勝過炸醬麵。

(中時電子報)