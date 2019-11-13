什麼！黃牛也懂促銷優惠？11日雙11光棍節時，在蔡依林演唱會交流平台竟也有1111促銷優惠！由於蔡的演唱會十分稀有，平常都只有黃牛隨意喊價，一看到有降價優惠的活動，貼文馬上擠入多則留言。不過網友再仔細看原PO的貼文內容，發現蛛絲馬跡，驚覺被耍，不禁感嘆「果然還是黃牛。」

國際大明星蔡依林的世界巡迴演唱會「Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會」即將在年底到台北站和台灣民眾一同跨年。不過，歌后級女星Jolin的票可說是一票難求，在售票系統開賣當日3分鐘內即售罄，讓許多粉絲扼腕。而搶到票的「黃牛先生們」卻是蠢蠢欲動，準備以高價大肆屠宰急買票的「肥羊」。不過在1111購物狂歡節當日，驚見黃牛先生在大降價，這麼好的機會怎麼不把握！

1日出現一則貼文，表示為慶祝雙11光棍節，蔡依林特區票價只要1111！並標示「只限今天」，讓眾多粉絲超心動。（摘自Jolin蔡依林演唱會交流平台）

在臉書社團《Jolin蔡依林20週年演唱會【讓票‧換票‧求票】平台》上，11日出現一則貼文，表示為慶祝雙11光棍節，蔡依林特區票價只要1111！並標示「只限今天」，讓眾多粉絲超心動，準備留言搶票，卻被眼尖網友發現，原來「這一切都是騙局阿！」

真相揭曉，原本以為原PO要跳樓大特價的售出珍貴稀有的蔡依林演唱會票，特區4900元的票價只賣1,111元，但，這一切又是套路。細看可以發現，看似1,111元其實是11,111元，完全被黃牛擺了一道阿。於是該篇貼文底下民眾開始痛斥黃牛，就是有他們圖暴利，歌迷才會沒有票買。並呼籲其他粉絲不要心動，堅決抵制黃牛，勿讓不肖人士從中獲利。

依社會秩序維護法第64條第2項規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或18,000元以下罰鍰。不過黃牛問題一直以來都非常猖獗，又善於隱匿行蹤，警方全面查緝仍有困難。

依社會秩序維護法第64條第2項規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或18,000元以下罰鍰。（摘自全國國民法規資料庫）

(中時電子報)