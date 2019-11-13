一名被稱為台版「陳同佳」案的林姓搶匪，今年10月在香港持空氣槍搶劫手錶後立刻搭機回台，由於其所犯下強盜搶劫案件刑期屬重罪，我方仍有司法追訴權刑事局中部打擊中心已在日前於東海大學附近學生出租套房將其逮捕到案，發現林嫌在中部道上赫赫有名，還曾經持槍恐嚇槍擊要犯「牛皮」王俊偉，由於不少發生在境外的珠寶與名錶搶案作案手法相當類似，目前林嫌遭到羈押，檢警方正清查當中。

據了解，林嫌涉嫌在香港、大陸、東亞及東南亞等地區，犯下多起精品鐘錶行，涉嫌持槍搶劫名錶，得手每件均超過新台幣330萬，所得超過1165多萬元。

林嫌除了在10月份犯下香港的鐘錶行搶案外，刑事局過國際合作，懷疑中國、香港與東南亞等地多起搶案的作案模式都是嫌犯得手後立刻搭乘飛機出境，搶得後迅速搭機逃回台灣，因此懷疑林嫌還涉及多案。

檢警經過清查發現，林嫌曾在多年前也涉及中部一起開槍掃射案件，甚至在逃亡期間，還大膽的恐嚇當時也在亡命的槍擊要犯「牛皮」王俊偉，可見其囂張程度。

台中地檢署與刑事局中部打擊犯罪中心日前掌握林嫌行蹤，發現他都開著雙B名車，卻躲在東海大學附近的學生出租套房內，想躲避警方追緝，終於在日前將林嫌逮捕到案，並向法院聲押獲准。

(中時電子報)