香港反送中運動衝突加劇，香港中文大學淪為戰場，大陸媒體指出，香港校園暴力四起，陸生恐慌希望逃離，昨（12）日晚，部分好心香港市民已開始協助陸生連夜撤往深圳；另外，網路上流傳港漂陸生對話截圖，指出中聯辦意思是能走都走，並已安排交通讓陸生前往深圳。

香港中文大學12日爆發激烈警民衝突，警察與學生互丟汽油彈與催淚瓦斯，校園儼然成為戰場。

香港中文大學連日爆發嚴重警民衝突，昨日晚，示威者與警方互擲催淚瓦斯及汽油彈，校園隨即陷入火海，宛如戰場。

大陸官媒《環球時報》香港特派記者白云怡昨日深夜在微博發布消息，指出港漂陸生已在好心的港中大人士及香港市民協助下，自晚間8時起以義載方式撤往深圳，目前仍有約200名陸生未撤出，他們多躲在宿舍裡等待救援。

據環球網轉載白云怡的微博貼文，內容指12日對許多在港陸生而言是一個不眠夜，港中大校園火光熊熊，宛如陷入內戰的敘利亞，當中還有許多大陸學生受困其中。當天晚間8時左右，部分港漂、「本地藍營港人」及民間組織或自發、或協調開車前往港中大，目的是「營救內地學生逃往深圳」。

她描述這些車輛都是市民的自用車，轎車一輛又一輛地開來，一次帶走4、5名學生，讓陸生分批撤離。她說在12日以前，還有部分陸生怕耽擱學業，仍在猶豫要不要離開香港，但這一夜看到校園內的烈火及汽油彈過後，他們已下定決心。

白云怡說，自6日香港科大一名大陸男學生遭「私刑」毆打後，許多陸生就處在極大恐慌之中，連日來已有不少學生像「逃難」一樣返回大陸，她還轉述一名大學生說法，指交通癱瘓以及不安全感加深，這名大學生甚至在深夜走了十多公里路程才脫離危險，「很多內地生現在已身心俱疲。」

另外據香港立場新聞報導，今天上午港中大對開馬料水碼頭已有一群說著普通話的家長與學生聚集，據目擊者描述，學生大約在上午9時30分就已聚集現場，後續由水警船一批一批載走，目擊者說，警察會查看上船學生有沒有大陸身分證，有身分證的人才能上船。

另外，報導也指出網路上流傳一張香港城市大學陸生的對話截圖，指中聯辦的意思是「能走都走」，要學生集合坐車去深圳，不要帶行李箱，只須帶重要隨身物品。

此外，香港科技大學學生會研究生學會微訊公眾號「火鳥PG圈」也發出公告，指出校方已安排過境巴士，學生只須出示學生證就能上車，每隔15分鐘一班。

(中時電子報)