一邊一國行動黨發言人陳昭姿今在媒體群組表示，黨提名小組幾經討論，目前有一致共識，擬提名陳前總統擔任本黨不分區立委候選人，並詢問大家高見。
一邊一國發言人陳昭姿表示，陳前總統是總統任內唯一公開主張「台灣中國，一邊一國」的總統，本黨黨員奉為精神領袖，雖然他謙稱自己為本黨澆水園丁。
陳昭姿說，想就教各位朋友，本黨擬提名陳前總統為不分區立委候選人的構想，大家的高見如何？
(中時 )
一邊一國行動黨發言人陳昭姿今在媒體群組表示，黨提名小組幾經討論，目前有一致共識，擬提名陳前總統擔任本黨不分區立委候選人，並詢問大家高見。
一邊一國發言人陳昭姿表示，陳前總統是總統任內唯一公開主張「台灣中國，一邊一國」的總統，本黨黨員奉為精神領袖，雖然他謙稱自己為本黨澆水園丁。
陳昭姿說，想就教各位朋友，本黨擬提名陳前總統為不分區立委候選人的構想，大家的高見如何？
(中時 )
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