國民黨不分區立委名單曝光後惹議，以行管會副主委李福軒為首等挺吳派在中常會開會前，集結於黨中央外聲援黨魁吳敦義，吳也罕見到場，當場潸然淚下。不過青壯派中常委、台北市議員徐弘庭今則再度喊話，黨主席開先例自列不分區，對政黨造成負面的長遠影響，此份名單也沒有落實世代交替，未來的世代可能沒有國民黨的存在。
在中常會即將拍板定案前夕，行管會副主委李福軒號召挺吳支持者，集結於黨中央門口簽署支持吳敦義列不分區安全名單，黨主席吳敦義罕見地現身，一見到群眾，一股感動油然升起，瞬間潸然淚下，但在轉身離去前，有媒體詢問不分區被質疑充斥夫人派名單？吳敦義回頭激動怒斥「沒有一個，連一個都沒有」。
李福軒呼籲團結絕對不是黨內互打，吳敦義就代表國民黨，提名主席就是提名國民黨，如果謾罵主席聲浪太兇，逼急的狗都會跳牆，挺吳支持者必然反擊，這對黨內團結沒有好處。
李福軒期許吳敦義進入不分區安全名單之內，進而爭取立法院長，以吳敦義選戰、行政紀錄，當今政壇絕對第一，絕對是空前，或許也是絕後。李有感而發地說，強者不是沒有眼淚，而是含著眼淚依然向前走。希望從今天開始，吳敦義笑容滿面帶領中華民國走向下一個重要時期。
不分區名單曝光後引發熱議，青壯派中常委、台北市議員徐弘庭再次反對吳敦義開先例自列不分區，反之應多給年輕世代機會，由於年輕選將的經驗、能力、實力不敵資深前輩，在區域立委難以脫穎而出，期盼端出的不分區名單能解決世代交替問題，「很可惜名單中未看到」。
徐弘庭溫情喊話，若黨中央不給年輕世代機會，不讓國民黨的結構與社會一致，未來年輕人也不會給國民黨機會，期盼黨中央審慎以對，晚間他將陪同北市議員羅智強於黨中央「靜坐夜諫」到明早9點。國民黨中常委李昭平則建議吳敦義應排至第12名，且應加入勞工與新住民代表。
中常會開到一半，有名女性黨工不預警衝進黨中央，不停吹哨高喊「不滿意不分區，沒有經濟也缺乏專業」，隨即被保全帶離現場。據悉，假使會中須交由中常委背書，黨內青壯派成員醞釀直接退席抗議。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。