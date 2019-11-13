國民黨行管會副主委李福軒集結挺吳支持者到黨中央門口簽署連署書。 （趙婉淳攝）

國民黨中常委徐弘庭。 （趙婉淳攝）

中常會開到一半，有名女性黨工不預警衝進黨中央，不停吹哨高喊「不滿意不分區，沒有經濟也缺乏專業」。 （黃福其攝）

國民黨不分區立委名單曝光後惹議，以行管會副主委李福軒為首等挺吳派在中常會開會前，集結於黨中央外聲援黨魁吳敦義，吳也罕見到場，當場潸然淚下。不過青壯派中常委、台北市議員徐弘庭今則再度喊話，黨主席開先例自列不分區，對政黨造成負面的長遠影響，此份名單也沒有落實世代交替，未來的世代可能沒有國民黨的存在。

在中常會即將拍板定案前夕，行管會副主委李福軒號召挺吳支持者，集結於黨中央門口簽署支持吳敦義列不分區安全名單，黨主席吳敦義罕見地現身，一見到群眾，一股感動油然升起，瞬間潸然淚下，但在轉身離去前，有媒體詢問不分區被質疑充斥夫人派名單？吳敦義回頭激動怒斥「沒有一個，連一個都沒有」。

李福軒呼籲團結絕對不是黨內互打，吳敦義就代表國民黨，提名主席就是提名國民黨，如果謾罵主席聲浪太兇，逼急的狗都會跳牆，挺吳支持者必然反擊，這對黨內團結沒有好處。

李福軒期許吳敦義進入不分區安全名單之內，進而爭取立法院長，以吳敦義選戰、行政紀錄，當今政壇絕對第一，絕對是空前，或許也是絕後。李有感而發地說，強者不是沒有眼淚，而是含著眼淚依然向前走。希望從今天開始，吳敦義笑容滿面帶領中華民國走向下一個重要時期。

不分區名單曝光後引發熱議，青壯派中常委、台北市議員徐弘庭再次反對吳敦義開先例自列不分區，反之應多給年輕世代機會，由於年輕選將的經驗、能力、實力不敵資深前輩，在區域立委難以脫穎而出，期盼端出的不分區名單能解決世代交替問題，「很可惜名單中未看到」。

徐弘庭溫情喊話，若黨中央不給年輕世代機會，不讓國民黨的結構與社會一致，未來年輕人也不會給國民黨機會，期盼黨中央審慎以對，晚間他將陪同北市議員羅智強於黨中央「靜坐夜諫」到明早9點。國民黨中常委李昭平則建議吳敦義應排至第12名，且應加入勞工與新住民代表。

中常會開到一半，有名女性黨工不預警衝進黨中央，不停吹哨高喊「不滿意不分區，沒有經濟也缺乏專業」，隨即被保全帶離現場。據悉，假使會中須交由中常委背書，黨內青壯派成員醞釀直接退席抗議。

(中時 )