玻利維亞檢察長蘭西帕今天說，爭議性大選掀起的暴力抗議潮已導致7人喪命。憲法法院也發表聲明，支持參議院副議長出任玻國臨時總統，填補前總統辭職後留下的權力真空。

法新社和MBS News網站報導，檢察長辦公室說，過去24小時，命喪玻國大選之亂的人數已攀升至7人。據報有60多人受傷，169名示威者被捕。

前總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日遞出辭呈，昨天前往墨西哥尋求庇護。

蘭西帕（Juan Lanchipa）說：「我們將對所有案件展開調查，以釐清真相，揪出涉案人士，將他們繩之以法。」

玻利維亞憲法法院發表聲明，支持52歲的在野黨籍國會參議院副議長艾尼茲（Jeanine Anez）擔任玻利維亞臨時總統，填補莫拉萊斯辭職後留下的權力真空。

艾尼茲昨天在未能取得法定人數的國會會議上，宣告成為玻利維亞新任臨時總統。

玻國憲法法院引用2001年憲法公告指出，「總統職權不應被中斷」，理應「根據事實」，由憲法規定按順序的下一位繼任者出任這項職務。

艾尼茲獲憲法法院承認為玻國臨時總統後，蘭西帕呼籲民眾恢復冷靜。

(中央社)