民眾黨積極吸納親民黨員，除了林國成與黃珊珊之外，就連不分區立委陳怡潔也成了目標對象。消息人士透露，雙方自士林和大同立委補選時就曾接觸，為避免分票，柯P提出親民黨合力挺當時的柯家軍、現任民眾黨發言人陳思宇，說服陳怡潔放棄競選。不僅如此，一名知情人士更指出，柯P甚至拉走親民黨地方組織，「南部成立很多的柯粉俱樂部，內部成員很多都是來自親民黨組織。」

CTWANT 一周一砲》柯P玩殘親民黨 老宋怒親征破橘白合作

本屆立委選舉，第三勢力協調後以「非綠平台」為共識，爭取組成國會多數聯盟時，並協調能勝出的總統參選人，豈料，柯P反應冷淡說「賣不賣的出去，這要看市場。」被問到是否幫陳站台時，他也回：「這個再講吧。」被橘營部分人士批評毫無政治誠信。

台灣民眾黨9月公布首波區域立委參選名單，第一波提名8人參選。（圖／本刊攝影組）

不僅如此，一名知情人士更指出，柯P甚至拉走親民黨地方組織，「南部成立很多的柯粉俱樂部，內部成員都是親民黨組織，像是透過親民黨高雄市議員吳益政找親民黨部與支持者，出來幫柯P辦造勢。」事過境遷，現在柯P看待親民黨的協助，就像船過水無痕，而且自擁山頭，完全就是一方霸主的心態。

「因當初柯Ｐ矇騙地方人士，說主席（宋）要跟他合作，地方人士看準一加一大於二的力量，因而答應幫柯安排行程和造勢。」橘營人士分析，柯Ｐ的目標始終不是區域立委，而是能瓜分不分區立委的政黨票，並用模稜兩可的投機態度，拿親民黨作為籌碼，告訴蔡英文總統「你要選我當朋友還是要選老宋？」知情人士指出，隨著宋楚瑜宣布參選，親民黨地方組織將紛紛回歸，包括老國代等親民黨組織都將回歸橘營，讓柯Ｐ「化橘為白」的計劃大打折扣。

柯文哲假日啟動輔選行程，走訪各地拉抬民眾黨立委參選人，卻被爆出利用親民黨組織壯大民眾黨。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)