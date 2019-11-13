苗栗縣政府衛生局為了因應縣內人口老化，落實長者全方位照護，向國民健康署爭取經費建置「預防衰弱服務網─樞紐計畫」，以一站式服務概念，評估長者面臨的問題，提供處遇、轉介以及資源連結等服務，推動適合長者友善照護模式，13日上午並在頭份衛生所舉行說明會，讓長者與家屬了解新的服務內容，多加利用。

衛生局因應老化海嘯來襲，長者需面臨慢性病、身體功能退化以至於失能、失智等就醫、延緩失能問題，或居家照護及長期照護服務的迫切需求，衛生局因而在今年7月向國民健康署爭取368萬經費，設置5個樞紐站，分別在頭份市衛生所設立試辦樞紐站，另苗栗市、竹南鎮、苑裡鎮及銅鑼鄉等4個衛生所設置一般樞紐站，作為示範點，提供長者相關需求服務資源媒合、串接與轉介。

衛生局張蕊仙局長表示，「預防衰弱服務網-樞紐計畫」主要目的為建立社區資源盤點及連接鄉鎮市高齡友善服務資源，以一站式服務概念，評估長者面臨的問題，提供處遇、轉介以及資源連結等服務，推動適合長者友善照護模式，降低長者衰弱及接受長期照護服務比率，拓展預防及延緩失能照護服務，讓資源分佈更均衡，打造高齡友善健康照護環境。

(中時 )