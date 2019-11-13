國立臺灣海洋大學僑生聯誼會13日舉辦一年一度的「文食展」，由來自各地的僑生為大家介紹家鄉的文化及美食，在展示廳前面現場烹調當地小吃，校園內充斥異國美食的香味以及濃濃的家鄉味。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國立臺灣海洋大學僑生聯誼會13日舉辦一年一度的「文食展」，由來自各地的僑生為大家介紹家鄉的文化及美食，在展示廳前面現場烹調當地小吃，校園內充斥異國美食的香味以及濃濃的家鄉味。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國立臺灣海洋大學僑生聯誼會13日舉辦一年一度的「文食展」，由來自各地的僑生為大家介紹家鄉的文化及美食，在展示廳前面現場烹調當地小吃，校園內充斥異國美食的香味以及濃濃的家鄉味。

國立臺灣海洋大學僑生聯誼會13日舉辦一年一度的「文食展」，由來自各地的僑生為大家介紹家鄉的文化及美食，在展示廳前面現場烹調當地小吃，校園內充斥異國美食的香味以及濃濃的家鄉味。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國立臺灣海洋大學僑生聯誼會13日舉辦一年一度的「文食展」，由來自各地的僑生為大家介紹家鄉的文化及美食，在展示廳前面現場烹調當地小吃，校園內充斥異國美食的香味以及濃濃的家鄉味。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

據僑委會資料，僑生政策自實施以來，已將近60多年，累計超過12萬人畢業，而108學年度報到人數更破2000人，文食展總召來自印尼的食品科學系二年級的僑生關夙淇指出，海洋大學目前僑外生約有500多人，這一次僑生文食展活動共有來自印尼、緬甸、馬來西亞及港澳地區的同學參加，為大家帶來家鄉的傳統美食，希望藉這次的活動，介紹各國禮俗風情，增進校內同學對各國的認識，更了解當地的飲食文化。

國立臺灣海洋大學僑生聯誼會13日舉辦一年一度的「文食展」，由來自各地的僑生為大家介紹家鄉的文化及美食，在展示廳前面現場烹調當地小吃，校園內充斥異國美食的香味以及濃濃的家鄉味。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

關夙淇指著寫滿料理小故事的招牌介紹道，這次文食展的家鄉小吃包括來自印尼的「涼拌青菜」、「炸素菜餅」、「玉米飲料」；緬甸的「景頗米」、「茶葉伴豆」、「緬甸奶茶」；馬來西亞的「恐龍美祿」、「東炎米粉」、「香蘭椰絲捲」；港澳的僑生則準備「利賓納」、「雞蛋火腿三文治」及「撈麵」等多種傳統小吃，讓大家嚐嚐家鄉的風味。

海大僑聯會則表示，為了確保道地的家鄉口味，現場料理的各地小吃，除了新鮮的食材外，所有添加的香料、調味料等等，都是由學生從僑居地帶來或是到專門進口食材的商店購得，同時也都是依據傳統的方法烹調，保證可以吃到原汁原味，希望藉由美食促成民間的文化交流，並將含有僑居地特色的料理，介紹給基隆市民。

(中時 )