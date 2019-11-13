陽明山仰德大道混擬土泵浦車4死車禍，士林地院今上午開庭，被告信詠工程行負責人陳美蘭、技師盧志宏均否認有業務過失致死犯行。陳更稱，不知道購買的車輛沒有手煞車，辯護人更說陳並非車輛專業人員，請法院詢問監理機關，傷者家屬痛批，泵浦車有如不定時炸彈，放任在路上行駛是草菅人命，希望法院能重判。

陳美蘭辯稱，買車不知道年份，也不知道有沒有手煞車，但法官質疑「年份牽涉到價格，怎麼可能一台車沒有手煞車，你還敢買？」陳則和辯護人「咬耳朵」小聲交談，遭法官制止並要求回答問題。

審判長提示證據，泵浦車1977年8月出場，至2016年7月18日發生事故，已經有40年，而陳則稱，他購買時是2005年，使用後約10多年發生事故，一切都交給聘僱的司機去保養、檢驗，她並不清楚年份、驗車情形。

驗車報告提及，手煞車力道不得小於車重16％，而2015年5月煞車力道為2376公斤、2016年2月則是2226公斤，均合乎標準，合乎檢驗標準，但實則，連手煞車都不沒有，車主為何都不知情，陳美蘭與辯護人咬耳朵後，回答「不知道」。

死者翁竟期母親沈滿說，事發至今每天晚上都在哭，她認為信詠是蓄意殺人，希望法官能彰顯公義，給社會一個公道。

傷者陳志豪因腳傷未癒，委由妹妹到庭陳述意見，陳女看著哥哥存在手機的訊息，指陳美蘭放任有危險的車輛在路上行走，已經達危害公共安全的程度，真的是「可惡至極」，希望法官能改以刑度為有期徒刑7年以上的妨害公共往來安全罪調查，還給社會一個公道。

(中時 )