參山國家風景區管理處與統一超商梨山、環山門市及福壽山農場等合作，成立借問站，並舉行站長授證儀式。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處在梨山風景區的福壽山農場新設立借問站，提供多項貼心服務。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處在谷關溫泉區的全家便利商店新設立借問站，提供多項貼心服務（參山處提供／王文吉台中傳真）

為建構獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區更完善的旅遊服務網絡，交通部觀光局參山國家風景區管理處今年新設立18處借問站，其中在谷關、梨山風景區共新設立5處借問站，與業者店家合作，提供友善、親切服務，解決旅客在旅行途中遇到的各種問題。

今年參山處在谷關、梨山風景區共新設立5處借問站，包括統一超商梨山及環山門市、福壽山農場、和平區農會農特產品展售中心、全家便利商店和平新谷關店，並在11日至12日舉辦借問站站長授證儀式，象徵正式啟用，歡迎國內外旅客來到梨山「借問一下」，取得最新一手的旅遊資訊。

參山處在轄區已完成設置20處借問站，明年目標再新增25處。遊客來到借問站可以借用免費WiFi、洗手間、飲水機、手機臨時充電等服務，另外還提供單車族打氣筒及簡易維修設備。借問站也可以索取散步地圖摺頁，摺頁納入借問站周邊「食宿遊購行」等相關資訊，讓旅客能深入體驗地方文化，一張地圖就能玩透透。

參山處長柯建興表示，為營造優質友善旅遊環境並發揚「相借問」的台式熱情，交通部觀光局2018年起結合產業合作，透過觀光局風管處與地方政府輔導觀光旅遊重點地區，提供食、宿、遊、購、行等觀光旅遊相關服務的民間產業及公私立單位設置「借問站」，以提供當地旅遊資訊及諮詢服務，積極促進 i-center 旅遊服務體系創新升級。

(中時 )