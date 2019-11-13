台中市市議員張瀞分今天在市議會質詢說，最近發生幾件重大社會刑案，有女兒殺害父親，有年輕人殺害妻子及年幼孩子，還有高中生沉迷網路遊戲輟學，還說要等媽媽倒下來才去工作，她自己也曾接獲母親因為孩子行為偏差，紅著眼睛向她陳情不知道該怎麼辦，這類案件層出不窮，令人痛心，這也凸顯許多年輕人欠缺品德觀念，不過，當立委質詢行政院長蘇貞昌什麼是四維八德，蘇貞昌竟然胡扯瞎扯說「四尾土龍」，看了真是令人搖頭。

張瀞分表示，歐陽修曾說：「禮義廉恥、國之四維、四維不張、國乃滅亡」，早年禮義廉恥這四個字每個孩子都能琅琅上口，如今部分學校已經沒有把禮義廉恥當成是主要的校訓標語，因此中華民國全國家長協會等家長團體舉辦「台中市校園品格標語聯合揭牌」活動，希望禮義廉恥重回校園。

教育局長楊振昇說，他身有同感，他先前在大學服務時，發現有些青少年的觀念似是而非，對人不感激、對事不盡力、對物不珍惜、對自己不太客氣，甚至有人認為少部分偷竊、強暴、賣淫也無所謂，因此品德教育非常非常重要，要讓學生說好話、做好事、存好心，校園內反毒、反抽菸、反電子菸也要大力執行，這是教育最基本也最重要的責任。

張瀞分提醒教育局要致力建立無毒健康校園，並強調，國家投資應該把重點放在投資年輕人、投資下一代，教育做得好，國家才會好。

(中時 )