周華健暌違6年，即將在12月推出全新專輯《少年 The Younger Me》，出道35年的周華健，見日前小哥費玉清封麥引退，他倍感惋惜「以小哥的實力和狀態，再唱十年都沒問題」，並透露自己曾向家人說「再唱5年就好」，轉眼間5年過去絲毫沒有退休念頭，因對他來說，音樂就是生命最充實快樂的事，「根本停不下來，認為快樂的人很難退休「一旦退休，就會真的像60歲了」，後來跟家人改為「表定」65歲再面對退休抉擇。

《少年 The Younger Me》專輯費時3年醞釀而成，由周華健親自參與詞曲編寫及製作，他重新在編曲、歌詞、唱法上找尋過去沒有呈現出的tone調，過往也多是演繹別人的作品，將自己放在歌手的位置，如今周華健已年近耳順，變得比從前「固執叛逆」，堅持「做自己的音樂」，花大量時間每天進出錄音室反覆試驗、推翻、確認創作的內容與方向，創造出屬於自己的特色音樂。

周華健即將推出新專輯《少年 The Younger Me》，見小哥費玉清封麥，也引發退休念頭。（滾石提供）

製作方面，周華健偕同老搭檔黃韻仁一起譜曲、編曲，與團隊透過實驗性方式蹦出新作品，在流行音樂和自我風格中找到平衡，A&R黃婷則協助新專輯歌詞的完整度，以哲學角度記錄過往失眠的狀態、或抒發年輕時對性的潛意識，透露周華健鮮為人知的「文青面」，此外也有多首狂放歌曲，展現射手座「人來瘋」的一面。

專輯取名為《少年 The Younger Me》，取自製作末期才創作出的歌曲，周華健認為，這三年期間不斷變化，唯一不變的是永保一顆少年心，此外他也交出現階段自己最滿意的成績單「聽眾喜歡或不喜歡，他們可以選擇。但我自己必須喜歡，才有讓更多人喜歡的可能」。

(中時 )