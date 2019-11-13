農委會副主委黃金城（陳人齊攝）

大陸非洲豬瘟最近疑似爆發第二波疫情，農委會主委陳吉仲今天召開記者會，表示已掌握台灣周遭國家的豬瘟疫情，他也向大陸喊話，不要只是提出惠台26條政策，應該先就兩岸防疫機制來進行合作，相信會對全亞洲的疫情有所幫助。

陳吉仲指出，雖然大陸向世界動物衛生組織（OIE）所提報的疫情已趨緩，但據農委會所掌握的資訊以及其他國家的案例來看，這幾乎是不可能的狀況。農委會副主委黃金城補充，大陸疫情從未減緩，且現在已從原先的跳躍式傳播，演變成「火燒山」的規模。

據農委會提供的資料指出，目前大陸的豬瘟疫情有166件，1個半月來只增加4件，陳吉仲認為，實際數字遠高於大陸官方所公佈，且具當地台商反應，目前大陸活豬數約剩以往的10分之1，且養豬環境中的病毒含量仍相當高，即便全面消毒，做好周邊數公里的生物防治，疫情仍可能再度爆發。

除大陸外，越南全國63省共爆發8429個案例，韓國、寮國也分別有37、141件的案例，因此台灣目前仍不可鬆懈。

陳吉仲也秀出境外豬肉的查緝成果，截至目前為止，移民署已拒絕226位未繳清豬肉罰款的外國旅客入境；海巡署至10月31日止，執行海上登檢總計1284艘次，其中有18次是大陸越界漁船載有豬肉製品被抓，總計232.2公斤。

(中時 )