國民黨下午中常會討論不分區名單，與會者轉述，現場砲聲隆隆，多人強力反對黨主席吳敦義不能列第10名安全名單，否則拒絕背書，且認為吳最多應排第14；還有中常委當面嗆吳「今天是不是不要通過」，但未獲應允。吳敦義臉色鐵青，並未回應，中常委沈智慧憤而離席，痛斥爛透了、她拒絕背書。

由於中常委要求停審，形同退回名單，打臉提名小組及吳敦義；若最後決議重開再審，將創下國民黨先例。

與會者說，中常會聽完組發會報告提名狀況，北市議員徐弘庭、立委沈智慧等人接連開砲，除了力陳吳敦義不應排安全名單，也質疑為何 34人當中，女性醫護背景要進去那麼多人？副秘書長兼組發會主委杜建德解釋，因為今年推薦的只有113封，其中女性只有30多人，不像男性有80多人。

沈智慧怒批，女性推薦的人才，黨不會主動去找出女性人才嗎？34人名單是用填空的，隨便找人塞嗎？國民黨女性沒人才？沒青年嗎？

因外界反彈大，多位中常委也當吳敦義的面「提議」，今天暫勿通過名單；不過提名審核小組召集人、副主席曾永權反對，表示本周六要中央委員投票，下周要送中選會，時程來不及。

與會者說，會場砲聲隆隆，但吳臉色鐵青，未發一言。至中午3點20 分，常會尚未結束。

(中時 )