營養與運動是延緩失能的關鍵，曾有退休長者只關注蔬果的攝取，逐漸感覺走路無力，越來越虛弱，最終確診肌少症。國健署2017年起，為長照據點團膳供應者提供均衡飲食的訓練，明年將訓練拓展至老人送餐服務的供應者，並透過營養專家定期輔導，改善社區長者的飲食。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，營養是健康老化的核心，許多長者因牙口不好、嗅覺退化、養生觀不對等因素，導致營養不良。有些人蛋白質吃得太少，平常看起來沒有差別，但身體會逐漸沒有生病的本錢，罹病的嚴重程度、術後的感染機率都較一般人高，甚至可能因肌少症造成失能。

以前述退休長者為例，過去上班時沒時間養生，打算退休後調整飲食，卻只吃蔬果雜糧，鮮少吃肉，半年內就瘦了7、8公斤。原以為自己變得健康的他，逐漸感覺走路無力，就醫後才確診為肌少症。陳亮恭提醒民眾，應透過均衡的飲食、適當的運動，避免肌少症上門。

國健署社區健康組組長吳建遠表示，國健署2017年下半年起，透過社區營養推廣中心，為團膳供應者提供營養訓練，確保1個據點至少有1人具有飲食均衡的概念。明年起，則將訓練拓展至送餐服務，屆時也將安排營養專家定期輔導，讓出不了家門的失能長者，也能獲得足夠的營養。

(中時 )