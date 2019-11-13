彰化地方法院依妨害性自主等罪名判林男應執行5年6個月。（資料照，謝瓊雲攝）

彰化縣21歲林姓男子，前年見學校內年僅16歲的學妹，因輕度智能不足、天真可欺，數度瞎扯各種理由敲詐金錢，甚至要求性交易、卻是要學妹付錢，被害少女不堪負荷只好向導師、父親坦承經過，林男近日遭彰化地院依侵占、強制性交、恐嚇取財等罪，判處應執行5年6月。

根據判決書，林男與被害少女在學校內結識，明知少女有輕度智能障礙，受託上網代購戒指與手鍊，少女前年11月在芳苑外婆家門前交付3600元給他，他卻占為己有花光光，再推拖說網購貨品被偷走就擺爛，不還錢也沒交貨。

在得知學妹曾拍攝、錄影裸照給陌生網友看，很擔心裸照外流時，林男去年1月假意說會幫她處理，報警、作證，然後再以臉書假帳號，謊稱自己是警察，要被害少女找人發生性關係，並拍照錄影為證，才能解決裸照一事。

學妹信以為真，向林男求助，林男趁機同意，並要求800元作為性交易費用，兩人就約在芳苑分局對面的超商面交，林男得手800元後，再到二林基督教醫院的無障礙廁所內對學妹強制性交得逞。

之後林男就常藉故要脅要告訴少女父親和學校老師，三天兩頭向少女敲詐金錢，每次得手600至1600元不等；直到後來林男一開口就要3500元，還不斷打電話語出恐嚇催討，威脅要把事情全抖出來，少女忍無可忍，最後才在父親和老師陪同下向芳苑分局報警。

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(中時 )