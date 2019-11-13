中華民國糖尿病衛教學會今天公布最新「糖尿病醫病認知調查」結果，調查發現，醫師與患者，對糖尿病併發症的看重項目大不相同。學會認為，這可能會影響患者用藥情況，進一步增加危害性命的心血管疾病併發症的機會，因此呼籲病友提升健康認知並與醫師共同討論用藥。

中華民國糖尿病衛教學會今年針對113位新陳代謝科醫師以及452位第二型糖尿病患者進行「糖尿病醫病認知調查」，結果發現逾六成64.8％糖友認為血糖達標最重要，事實上卻有近六成(57％)糖友坦承自己HbA1c未達標準7％以內、近一成糖友 HbA1c甚至大於9％。

調查也發現，清楚知道自已所使用的降血糖藥物的患者比例僅有三成；在得知藥物資訊後，九成以上糖尿病病人都是願意與醫師諮詢換藥。

糖尿病衛教學會理事杜思德指出，調查發現糖友不僅控糖達標比例低，對併發症的重視程度也與醫師不同調。糖友最重視併發症依序為視網膜病變、腎病變、心血管併發症，然而隨著罹病時間增加，罹病資歷越久的糖友對於心血管併發症的關注程度卻越來越低。

他進一步指出，其實心血管疾病是目前糖尿病患者最常見的死因，本土研究發現，因共病住院、平均罹病10年以上的糖尿病患者，有5成都有心血管疾病；且根據2019最新糖尿病年鑑數據，糖友併發心血管疾病的死亡率，10年來都是持續上升。

杜思德表示，一旦血糖控制不穩，就好比讓器官浸潤在高糖環境，這很容易引起血管與神經病變，所以控糖不僅能幫助治療，也是預防其他疾病發生的關鍵。

杜思德認為，患者的健康認知不僅有待提升，也應積極與醫師討論藥物選擇，才能在共同決策下、達到控糖以及預防共病的效果。

(中時 )