國外有一名男子，因為小時候所居住的區域治安不好常常被搶劫，於是開始想要了解這些罪犯，在過程中他決定了自己未來的志向—成為一名警察。不過唯一的阻礙，就是他那重達405磅的身軀。

據《ABC NEWS》報導，萊爾(Romar Lyle)小時候居住在紐約的布魯克林，雖然現在的布魯克林治安相較以往好多了，但是不少國人還是對此地不太放心。

萊爾表示，小時候自己與朋友常被偷竊。每當發生這樣的情況都讓他特別「無助」(hopeless)，想要明白為什麼會有人做這些事，所以他努力的攻讀心理學和刑事司法體系在獲得學位後他又攻讀調查法證(investigative forensics)學碩士，而在讀碩士期間，他開始幫助學生解決心理健康的問題，當中包含了性侵和其他校園問題。

在這個過程中，萊爾開始與大學警察接觸，之後他立志成為一名警察。唯一阻礙萊爾的是他高達405磅的體重。萊爾表示，他永遠也忘不了當他第一次鍛鍊時有多挫折，他說「我們必須要跑400米，然而我只跑了100米，而當時我的同伴已經跑完了400米，他們正在折返，我真的很想哭。」然而萊爾的同學並沒有恥笑他，反而給予他熱烈地歡呼。萊爾表示他記得自己當時的心情「哇，沒有人在笑」每個人都鼓舞著他。

從此以後萊爾開始喜歡上鍛鍊，它甚至與減肥無關，他只是試著努力過上更好的生活。在萊爾從碩士畢業後，他進入了警察學院，進行了7個月的身體和心理訓練。在他從警察學校畢業時，他已經順利減掉183磅。現在的萊爾僅存222磅，成為一名警察，待在一個「恰好需要他的地方」。

(中時電子報)