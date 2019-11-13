蘆竹分局歷經2個月追捕毒販，12日在桃園區周姓嫌疑人住處，查獲含有安非他命及嗎啡成份藥錠狀毒品共69顆，警方表示，這批毒品特徵，米色及白色藥錠呈圓形，而米色藥錠表面刻印有「W」字樣，另黃色藥錠呈「箭頭符號」形狀，貌似糖菓，粉紅色藥丸則是呈橢圓形狀，外形類似藥錠相當罕見。
警方當場查獲安非他命及嗎啡毒品共40.15公克重，而這些毒品外型偽裝成藥錠狀，相當罕見，與過去所查獲的毒品不同，外觀跟藥錠很像，不小心有可能會誤食，根據了解，做成藥錠可能只是為了降低純度，以節省成本，另外就是要躲避查緝。
警方在搜索時，嫌犯竟大膽撕毀搜索票，辯稱是要拿回自己的手機，遭警制止時，竟嚎啕大哭。
蘆竹分局除將嫌疑人依違反「毒品違害防制條例」罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦外，也正在向上溯源，調查這批毒品來源。
蘆竹分局也呼籲，現今毒品外型樣式眾多，請民眾小心注意，有關特徵辨識，詳見分局臉書網站宣導影片貼文。
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(中時 )
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