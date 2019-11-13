外傳國民黨中常會將通過徵召台中市副市長楊瓊瓔參選台中市第3選區立委。面臨挑戰的洪慈庸13日下午受訪表示，政治人物應該「做什麼像什麼」，若決定參選就應該卸下政務官職務，正式以候選人的方式投入選戰，是對人民最基本的尊重，也是對工作基本的要求。

洪慈庸表示，在國民黨中常會正式徵召後，若楊瓊瓔副市長仍堅持以請假的方式帶職參選，不免遭質疑「希望以副市長的職務，將手伸進行政體系來達到選舉操作？」或是害怕選不上，而必須為自己留一個副市長的「後路」？

洪慈庸指出，副市長領的是「市民」納稅錢所付的薪水，過去從沒有一位市長指派的副市長帶職投入立委選戰，辭去副市長並非對誰的選情有利，而是應該正式、清楚地向市民交代，市民也應該張大眼睛來監督。

媒體詢問是否擔心對手以行政資源來影響選情？洪慈庸表示，過去市府頻頻以行政資源來協助特定地方辦理活動，先前也有市議員統計過，楊瓊瓔副市長出席選區活動的比例高達7成5，可以看出楊瓊瓔副市長非常「用心」的使用這些行政資源，當然相對也會造成威脅。

洪慈庸也強調，她不太相信能夠一邊選舉一邊把副市長職務做好，也不應耗用行政資源來行選舉之實。仍會以良知並秉持將該做的事情做好，選舉就以募款的款項來辦理活動，不會耗用行政資源來行選舉之實。

(中時 )