許多年輕人喜歡出國打工，開闊眼界又能存錢，不過，近日卻有網友在爆怨公社貼文抱怨，妹妹去澳洲打工3年，一毛錢都沒存就算了，回來找工作也不積極，每天窩家裡等通知。爸媽看不下去讓妹妹到原PO店裡工作，妹妹卻公主病爆發狂嫌棄，讓他聽了爆氣。

近日爆怨公社上，有男網友貼文抱怨，自己的妹妹去澳洲打工3年，卻一毛錢都沒有存，還把存款通通花光，讓他傻眼。更可怕的是，回來台灣之後，失業半年沒工作，妹妹也不積極尋找，只是窩在家裡坐等通知。最後連爸媽都看不下去，要妹妹去苦主的店裡幫忙。

不料，這個決定簡直是惡夢一場，原PO表示，妹妹來店裡幫忙後，每天不斷抱怨，還嫌棄哥哥的切肉技術很差，讓苦主差點氣瘋，如果你真的有本事，老闆換你來做。整天在那邊抱怨，怎麼不動手做給我看，讓我知道你技術多好。成天只會說大話！

貼文一出，立刻引起網友討論，「去了澳洲回來變『奧』了」、「有些人回來之後眼光變高了，但是自己相對的實力並沒有跟上」、「開店不要用自己人，意見特別多，懶散也不能罵」、「好廢的妹妹，真當自己是公主」、「眼高手低，好吃懶做」。

(中時電子報)