知情人士告訴本刊，柯P南部的柯粉俱樂部，多數成員都來自親民黨組織，柯P一邊打著與宋合作，一邊深掘親民黨牆角，毫無政治誠信。昔日政壇的「大內高手」為參選2020總統大選擺出起手式，一場橘白政治版圖保衛戰才正要上演。

CTWANT 一周一砲》柯P玩殘親民黨 老宋怒親征破橘白合作

針對外界傳聞橘白合作的趨勢，喜樂島聯盟副主席、東華大學教授施正鋒作了很巧妙的比喻，直言「民眾黨在玩親民黨，就像民進黨在玩時代力量的感覺」，對白橘合作不樂觀；曾任柯文哲組織群總幹事的台灣制憲基金會執行長林宜正斷言「宋確定參選後，橘白就沒有合作空間」。

為了拉抬親民黨立委選情，宋楚瑜曾與青年對話，在上屆選舉提出取消學貸利息及學費凍漲政策。（圖／翻攝自親民黨臉書）

林宜正分析，政黨之間的整合要看有何共同基礎，本來對柯與宋而言，兩岸定位有比較接近的共識，但是柯Ｐ未經良好協調下，相繼挖走黃珊珊和林國成，雙方之間的互信基礎已蕩然無存。

林宜正說，宋在目前政治環境之下，自己參選可以維繫親民黨，繼續在台灣政壇保有一定的發展空間和影響力，因此宋不必再和柯做協調；反觀柯Ｐ，為了拚民眾黨的立委選舉，不管時力或親民黨，他都有企圖心把對方整合到民眾黨之下，老宋參選就是為了避免親民黨被民眾黨蠶食。

柯文哲假日啟動輔選行程，走訪各地拉抬民眾黨立委參選人，卻被爆出利用親民黨組織壯大民眾黨。（圖／報系資料庫）

林宜正直言，民眾黨缺少母雞，若要傾全黨之力支持宋，要先考慮民眾黨支持群體裡是否同意柯的態度。他分析，柯粉裡有英粉，也不乏泛藍族群，如果表明總統人選立場會影響支持群眾，柯就不會輕易公開表態支持特定總統候選人，轉而將重點擺在民眾黨政黨票以及區域候選人，以提升政黨得票的版圖，「所以很明顯，柯與宋不會有明確的合作態度。」

(中時電子報)