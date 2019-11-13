知情人士告訴本刊，柯P南部的柯粉俱樂部，多數成員都來自親民黨組織，柯P一邊打著與宋合作，一邊深掘親民黨牆角，毫無政治誠信。昔日政壇的「大內高手」為參選2020總統大選擺出起手式，一場橘白政治版圖保衛戰才正要上演。
針對外界傳聞橘白合作的趨勢，喜樂島聯盟副主席、東華大學教授施正鋒作了很巧妙的比喻，直言「民眾黨在玩親民黨，就像民進黨在玩時代力量的感覺」，對白橘合作不樂觀；曾任柯文哲組織群總幹事的台灣制憲基金會執行長林宜正斷言「宋確定參選後，橘白就沒有合作空間」。
林宜正分析，政黨之間的整合要看有何共同基礎，本來對柯與宋而言，兩岸定位有比較接近的共識，但是柯Ｐ未經良好協調下，相繼挖走黃珊珊和林國成，雙方之間的互信基礎已蕩然無存。
林宜正說，宋在目前政治環境之下，自己參選可以維繫親民黨，繼續在台灣政壇保有一定的發展空間和影響力，因此宋不必再和柯做協調；反觀柯Ｐ，為了拚民眾黨的立委選舉，不管時力或親民黨，他都有企圖心把對方整合到民眾黨之下，老宋參選就是為了避免親民黨被民眾黨蠶食。
林宜正直言，民眾黨缺少母雞，若要傾全黨之力支持宋，要先考慮民眾黨支持群體裡是否同意柯的態度。他分析，柯粉裡有英粉，也不乏泛藍族群，如果表明總統人選立場會影響支持群眾，柯就不會輕易公開表態支持特定總統候選人，轉而將重點擺在民眾黨政黨票以及區域候選人，以提升政黨得票的版圖，「所以很明顯，柯與宋不會有明確的合作態度。」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。