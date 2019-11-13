21歲新娘犯強姦罪？問題出在鮮肉尪身上 15:462019/11/13 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 21歲新娘與14歲新郎。（照片來源：Mãĸ Õřñ臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近期柬埔寨西北班達棉吉省的一場婚禮引發關注，原因是新娘21歲，但新郎年僅14歲，新娘恐犯強姦罪。 這場婚禮會在網路引發討論，是因為新郎阿姨在臉書發文。阿姨寫道：「2019年11月9日，對外甥和外甥的新娘來說是一個特殊的日子，因為太遙遠，阿姨不能來參加婚禮。新娘21歲、新郎14歲，但是我相信只要彼此給予愛寬容，兩個人就一定能白頭偕老」。 依據柬埔寨法律，男性要年滿18歲才能結婚，網友質疑，新娘恐犯強姦罪，這場婚禮背後動機恐不單純。 (中時電子報) #新娘 #婚禮 #阿姨 #新郎 #強姦罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 新娘收90萬禮金 取消婚禮親友氣瘋 18:212019/11/09 日常 男速食店求婚遭嘲諷 結局神反轉 15:472019/11/10 日常 田中圭《大叔的愛》新娘抱 自曝透露容易相信人 10:322019/11/11 娛樂 不在家迎娶 90後顛覆傳統婚俗 04:102019/11/11 焦點新聞 婚禮包直升機撒紅包雨 賓客全瘋搶 14:062019/11/11 日常 新郎婚禮喝嗨秀舞技 她一看怒退婚 22:072019/11/11 日常 非洲婚宴吃什麼？菜一上桌網驚呆 08:402019/11/12 搜奇 隋棠喝喜酒「模範穿搭」 往新娘旁邊一站：好有禮貌 12:242019/11/12 娛樂 新郎溫馨舉動 再婚單親媽淚崩：嫁對人 16:102019/11/12 日常 1萬賣9歲女兒 逼嫁廿歲男下場慘 14:402019/11/13 時事 社會熱門新聞 費玉清對謝金燕的一則笑話…點出學姐喜歡的男友特質 - 社會 21歲新娘犯強姦罪？問題出在鮮肉尪身上 - 社會 已羨慕！學姐新男友遭爆 曾交往台版波多野結衣 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 中華爽贏韓 王牌投手遭爆摟妹回飯店 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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