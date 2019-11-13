近期柬埔寨西北班達棉吉省的一場婚禮引發關注，原因是新娘21歲，但新郎年僅14歲，新娘恐犯強姦罪。

這場婚禮會在網路引發討論，是因為新郎阿姨在臉書發文。阿姨寫道：「2019年11月9日，對外甥和外甥的新娘來說是一個特殊的日子，因為太遙遠，阿姨不能來參加婚禮。新娘21歲、新郎14歲，但是我相信只要彼此給予愛寬容，兩個人就一定能白頭偕老」。

依據柬埔寨法律，男性要年滿18歲才能結婚，網友質疑，新娘恐犯強姦罪，這場婚禮背後動機恐不單純。

(中時電子報)