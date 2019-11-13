有感於許多醫院院內感染問題嚴重，且細菌多有抗藥性，東海大學化學、化材系師生組成研究團隊，花費一年時間研發出可破除抗藥性的「抗菌勝肽噴霧」，日前參加美國「國際基因合成生物工程競賽」，打敗來自世界各地300多支隊伍，奪下銀獎。

「每25人走進醫院內，就有1人可能遭受病菌感染！」東海化學系學生顏頎方說，成員們在了解敗血癥這項疾病時，發現因此疾病無法被精準預測，而使得許多患者發現時已是末期，進而討論到病菌感染、醫院內感染的問題，決定研發一款可抗菌、且可打破抗藥性問題的噴劑。

顏頎方說，立定研究方向後，團隊成員開始利用胺基酸的組合與排列方式，其中需配合競賽規範的元件要素，再透過不同結構組合尋找出抗菌效果最佳的排列，歷經約一年研發，終於有了成果，本月初赴美國波士頓發表成果並進行簡報說明。

顏頎方強調，一般醫院使用的酒精或其他抗菌噴劑可能引發人體不適或過敏，而這款抗菌勝肽噴霧是人體可吸收的天然物質，且不會破壞環境，因其使用物理性方式破壞細菌的細胞膜，也解決現存病菌抗藥性問題。

東海大學指出，這項「國際基因合成生物工程競賽」今年吸引世界五大洲、共353支隊伍參賽，其中不乏哈佛、麻省理工或牛津等世界名校的學生，臺灣學生的研究成果獲得青睞，讓他們相當興奮，也透過競賽與他校學生交流。

(中時 )